Cycling Vlaanderen wil ook fans met mondmaskers: "Door enthousiasme vergeten ze social distancing"

Er mag weer gekoerst worden in ons land, maar de organisatoren moeten wel een hele reeks maatregelen nemen om alles coronaproof te laten verlopen. Zo waren mondmaskers al verplicht voor begeleiders en journalisten in de start- en aankomstzone, maar nu zal dat ook voor supporters zo zijn.

"Het is leuk om te zien dat iedereen de koers gemist heeft. De mensen komen massaal kijken, maar in hun enthousiasme zien we dat de social distancing soms vergeten wordt", zegt Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen. "De start- en aankomstzones zijn eigenlijk afgesloten, maar de supporters komen daar toch naartoe. Daarom hebben we nu gezegd: iedereen draagt daar een mondmasker."

Langs de kant van de weg moet het niet. "Dat kunnen we ook niet verplichten. We leggen het als federatie op aan sporters en hun begeleiders, en dus ook in de afgesloten zones aan start en finish. Maar als fans zien dat er langs het parcours toch niet voldoende afstand bewaard kan worden, vragen we hen met aandrang om ook daar hun mondmasker te dragen."

"We willen de koers vooral veilig houden voor iedereen. En we willen ook niet dat we ermee moeten stoppen omdat het niet volgens de regels kan verlopen."

Dit weekend was het mondmasker al verplicht. Is dat moeilijk te handhaven? "Neen, eigenlijk niet. We merken heel veel begrip bij de mensen. Nog niemand heeft geweigerd om een mondmasker te dragen. We hebben nu ook twee megafoons gekocht en zullen ook daarmee rondlopen vanaf nu."