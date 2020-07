Champions League of niet? Manchester City krijgt straks zijn lot te horen

Ter herinnering: het dossier van Manchester City loopt al een tijdje. De club werd in februari gestraft door de UEFA voor het niet naleven van de regels rond de Financial Fair Play. De straf was stevig. City werd twee jaar uitgesloten van Europees voetbal en kreeg een zware boete van 30 miljoen euro.

De schorsing was gebaseerd op een onderzoek van Yves Leterme. Hij was de hoofdonderzoeker en bracht aan het licht dat City een sponsorcontract van luchtvaartmaatschappij Etihad overschatte om zo zijn inkomsten op te waarderen. En Etihad heeft een duidelijke link met de eigenaars van Manchester City. City werkte bovendien niet echt mee aan het onderzoek.

De club was het uiteraard niet eens met die veroordeling en stapte naar het TAS. Het Sporttribunaal doet vandaag een uitspraak. City heeft inhoudelijke en procedurele argumenten voorgelegd. Zo heeft het in zijn verdediging bijvoorbeeld aangevoerd dat de club niet veroordeeld kan worden op basis van gestolen documenten. Er werden in het onderzoek immers stukken uit Football Leaks gebruikt. Maar de club blijft ook beweren dat ze niet geknoeid heeft met de sponsorbedragen.

De uitspraak zal niet alleen zware gevolgen hebben voor Manchester City, de beslissing in deze zaak kan ook een belangrijk precedent worden. Daarnaast is het ook afwachten hoe deze zaak de toekomst van topspelers als Kevin De Bruyne zal beïnvloeden. En wat met coach Pep Guardiola? Straks komt er alleszins al een beetje meer duidelijkheid in deze zaak.