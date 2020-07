Broer van Tottenham-speler Serge Aurier doodgeschoten in Frankrijk

"Met grote droefheid bevestigen we de berichten in de media over het overlijden van de broer van Serge Aurier", liet Tottenham vandaag op Twitter weten. Hij overleed vanochtend na een schietpartij in Toulouse. "Onze gedachten zijn bij Serge en zijn familie. We wensen hen veel sterkte."

Volgens de Franse pers werd er geschoten in de buurt van een nachtclub in de stad. Christopher Aurier werd geraakt door twee kogels. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Christopher Aurier is niet alleen de broer van Serge, hij voetbalde zelf ook. Na zijn opleiding bij RC Lens speelde hij een tijdje in ons land bij Rebecq.