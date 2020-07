"Na een historische match draaide mijn interview met Thys 2 keer in de spaghetti"

Herbeluister aflevering 10 van Sporza Retro

Thys zei: "Rustig jongen, het komt allemaal goed"

"De Rode Duivels gaan naar Spanje, al wie pesetas heeft gaat mee", zong Will Tura in 1982 over het WK van dat jaar. Frank Raes had pesetas en vooral een journalistenkaart. Hij mocht met Jan Wauters mee naar zijn eerste WK als sportjournalist.

"Ik heb veel WK's meegemaakt ondertussen. Het beste was misschien wel het WK 2010 in Zuid-Afrika. En ook het WK 1970, dat ik als kind zag, was fantastisch. Maar in 1982 heb ik me ontzettend geamuseerd. Ik heb er zoveel meegemaakt", begint Frank Raes.

"We mochten als journalist toen nog alles. We konden in het hotel van de spelers en zwommen samen in het zwembad. Nu mag je zelfs niet meer binnen in hun hotel. Na de match België-Argentinië ben ik ook in de kleedkamer van de Belgen geraakt in Camp Nou en heb er (matchwinnaar) Erwin Vandenbergh geïnterviewd. Nu zou je daarvoor 4 keer in de gevangenis vliegen."