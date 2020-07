Wat een ontknoping: 3 slagen achter op 3 holes van het einde en nog winnen

Justin Thomas had na een eagle op hole 15 alles in eigen handen, maar hij gooide zijn 3 slagen voorsprong op Collin Morikawa nog te grabbel op de laatste holes. Zo dwong Morikawa nog een play-off af.

In die play-off was de spanning te snijden met enkele onwaarschijnlijke putts. Uiteindelijk trok Morikawa aan het langste eind. Bekijk hieronder de ontknoping..

Voor Morikawa, die vorig jaar het Barracuda Championship won en onlangs nog tweede werd in de Charles Schwab Challenge, nadat hij in een play-off verloor van Daniel Berger, is het de tweede overwinning op de PGA Tour.