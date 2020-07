Oranje verliest opnieuw een van zijn helden: Wim Suurbier is overleden

Suurbier debuteerde in 1964 voor het eerste elftal van Ajax en maakte zo deel uit van de gloriedagen van Ajax in de jaren 70. Samen met Ajax vierde hij 7 titels en won hij drie keer op een rij Europacup I: in 1971, 1972 en 1973.

Net als veel van zijn Ajax-ploegmaats in die periode vierde Suurbier ook successen met Oranje. Suurbier had in het totaalvoetbal van Oranje een belangrijke rol als vleugelverdediger op de rechterflank. Zowel in 1974 als in 1978 speelde hij mee in de WK-finale, die Nederland in beide WK's verloor.

Suurbier was niet alleen belangrijk op het veld, hij zorgde ook voor de nodige humor naast het veld. Samen met Ruud Krol stond hij in die periode bekend als het komische duo Snabbel en Babbel.

Na de dood van Rensenbrink in januari van dit jaar verliest Nederland opnieuw een speler van het zo succesvolle Oranje uit de jaren 70.