Ook driebanders spelen virtueel toernooi en Eddy Merckx is de winnaar

De coronacrisis heeft ook een impact gehad op het driebanden. De toernooien zijn uitgesteld, maar als vervanging was er een virtueel toernooi. De driebanders kwamen in actie op hun eigen tafel.

In de finale versloeg Eddy Merckx de Turk Semih Sayginer (UMB-11) met 50-41. Hij liet daarbij een gemiddelde van 4,170 optekenen. Sayginer scoorde met 3,420 ook stevig.

"Het is een mooi toernooi geweest," reageerde de wereldkampîoen van 2006 en 2012. "Het zijn voor ons ook moeilijke tijden en we mogen blij zijn dat we nog eens mochten aantreden tegen de beste spelers van de wereld. Het is een goede motivatie om te trainen, nu de competities en wereldbekers niet doorgaan. Zo 'n toernooi smaakt naar meer."