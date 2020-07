Matchwinnaar Alderweireld krijgt knuffel van Mourinho: "Zwijgen en werken"

"Of dit extra deugd doet nadat ik mijn plaats aan Eric Dier verloren had? Mijn geluk is dat ik ervaring heb en dat ik weet dat het soms verandert", reageerde de matchwinnaar bij Play Sports.

"Je moet zwijgen en hard werken en dat heb ik gedaan. Als ik speel, doe ik mijn best. Ik heb laten zien dat ik terug ben."

"Er was na de voorbije matchen ook wat negativiteit in de pers en dat raakt ons."

"Niemand weet hoe hard we elke dag werken en niemand ziet de kwaliteit die we hebben. Maar we staan ons mannetje."