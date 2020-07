Kris Wauters: "Het is not done dat een rode wagen niets voor elkaar brengt"

In bocht 3 liep het gisteren al fout: Charles Leclerc wilde te veel en zocht in een bocht waar geen plaats was toch nog naar een gat om Sebastian Vettel uit te remmen. Meer dan een opgave van beide Ferrari-rijders leverde dat niet op. "En zeggen dat het nog maar 3 races geleden is dat ze dat ook al gedaan hebben, in Brazilië vorig jaar", analyseert Kris Wauters, commentator bij Play Sports. "Bij Ferrari zullen ze er uiteraard niet mee kunnen lachen, maar dit is nog maar het minste van hun problemen." "In de testen voor het seizoen bleek al dat Ferrari veel trager was dan Mercedes en Red Bull. Ze zaten te vechten tegen de middenmoters." "Vorige week was er nog de fantastische 2e plaats van Leclerc in Oostenrijk, al werd dat resultaat ook in de schoot geworpen door de vele uitvallers en de vele interventies van de safety car." "Maar zaterdag waren ze in de kwalificaties in de gietende regen veel te traag. Vettel op 10 en Leclerc op 11: dat was hallucinant traag."

"We kennen de echte positie van Ferrari na de updates nog niet"

"Ferrari heeft een basisprobleem met de wagen en ze geven dat ook toe", vervolgt Kris Wauters. "Wat ze zien op de computer, klopt niet met wat ze zien op het circuit." "De wagen is op alle fronten niet goed genoeg. Dat heeft misschien te maken met vorig jaar, waar ze plots supersnel waren en de ene pole na de andere pakten. Er volgde toen een klacht en plots was het gedaan. Misschien is dit daar nog een gevolg van." "De updates die ze normaal voor Hongarije (komend weekend) hadden gepland, hadden ze nu al doorgevoerd. Maar ze kregen de banden niet warm in de kwalificaties en de race zat er na bocht 3 al op." "Dat is misschien nog het ergste: Ferrari weet nu niet of de updates werken of niet. Het is nog één groot vraagteken, ook al zeiden Vettel en Leclerc dat ze zich beter voelden in de vrije trainingen." "Maar de echte positie van Ferrari kennen we nog niet en dat zal ook op het trage circuit van Hongarije niet duidelijk worden. Je moet dan al naar Spa kijken."

De Ferrari's tikten elkaar al in de eerste ronde aan.

"Je kunt dit niet in enkele races goedmaken"