Johan Museeuw in Sporza Retro over dood van Casartelli: "Waarom hij en ik niet?"

"Ik heb 11 keer de Tour gereden met daarin hoogte- en dieptepunten, met vreugde en verdriet. Ik heb veel meegemaakt in de Tour, die zeker niet mijn grote liefde was", zo begint Johan Museeuw de uitzending. En hij koos voor een dieptepunt.

"Ik heb de val, met fatale afloop, van Fabio Casartelli in de afdaling van de Portet d'Aspet uitgekozen. Ik lag er zelf enkele minuten bij. Zijn houding veranderde niet en bij het rechtstaan heb ik hem nog even vastgehouden. Ik heb nog Fabio, Fabio geroepen, maar er kwam geen reactie."

"Het is een van de beelden uit mijn carrière die me altijd zal bijblijven. Ik heb die rit verdwaasd uitgereden. Bij de finish zag ik verzorger Dirk Nachtergaele naar me komen en aan de andere kant zag ik Richard Virenque met de bloemen op het podium."

"En ik vraag aan Dirk: "Hoe is het met Fabio?" en Dirk antwoordt dat hij dood is. Dat was precies 100 kilogram die op mij viel. Vooral door het contrast."