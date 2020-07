Evenepoel verkent op stage al 2 Giro-ritten: "Parcours is niet makkelijk"

"Dit was een goeie test voor Remco", vertelt zijn trainer Koen Pelgrim op de website van de ploeg. "Hij weet nu waar de moeilijkheden eind oktober kunnen liggen. Vrijdag hebben we de rit naar Piancavallo verkend, met de steile slotklim. En zaterdag was het dan aan de tijdrit tussen Conegliano en Valdobbiadene."

Het is niet toevallig dat de ploeg er die twee ritten heeft uitgepikt want rit 14 en 15 zouden voor het algemene klassement wel eens van groot belang kunnen zijn. De regen verstoorde de verkenning, maar Evenepoel hield er toch een goed gevoel aan over.

"Dit was goed voor mij en voor het team. We hebben al eens een kijkje kunnen nemen en weten nu wat er in oktober op ons afkomt. Ik ga niet liegen, het parcours is moeilijk. We kennen het nu wel al wat beter. Zelfs in de regen lagen de wegen er goed bij. Het was ook leuk om nog eens op mijn tijdritfiets te zitten want ik heb dit jaar nog maar twee tijdritten kunnen rijden."