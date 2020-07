Crystal Palace-spits krijgt racistische dreigementen voor match tegen Aston Villa

Zaha deelde de wansmakelijke verwensingen op Twitter en kreeg meteen veel steun uit de voetbalwereld. De Premier League neemt het incident ernstig en wil de verantwoordelijke samen met de politie opsporen.

Ook Aston Villa beloofde al dat het de fan een levenslang stadionverbod zou geven. "We betreuren de walgelijke racistische berichten die naar Wilfried Zaha werden gestuurd", zo klinkt het op het Twitter-account van Aston Villa. "We veroordelen alle vormen van rassendiscriminatie en steunen Crystal Palace. We werken samen met de politie in het onderzoek naar deze zeer ernstige zaak."