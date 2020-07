Astana stapt uit virtuele Tour door slechte internetverbinding in Sierra Nevada

Tijdens de virtuele Tour de France moeten de renners op de rollen tegen elkaar rijden. De meeste teams doen dat vanuit hun stageplek en bij Astana is dat de Sierra Nevada (Spanje) en Livigno (Italië). Daar kreeg de ploeg te kampen met technische problemen.



"Gisteren hadden we tijdens de 3e rit grote problemen met de internetverbinding in ons hotel in de Sierra Nevada", zegt ploegleider Dimitri Fofonov.

"Samen met de organisator van de virtuele Tour hebben we het probleem proberen op te lossen. Maar jammer genoeg is de internetverbinding hier in de Sierra Nevada gewoonweg niet goed genoeg om te kunnen meedoen aan de virtuele wedstrijd."

"Gisteren moesten onze renners uiteindelijk opgeven door die problemen. En ook vandaag kunnen we niet meedoen vanuit Spanje of Italië, waar de verbinding ook slecht is."

"Nu is het tijd voor ons om hard op de weg te trainen en ons klaar te stomen voor de rest van het seizoen."