Zidane lovend over Thibaut Courtois: "Hij heeft een heel grote invloed"

Real Madrid zette gisteren een nieuwe stap richting de titel door kelderploeg Alaves te verslaan met 2-0.

Voor de 5e keer op een rij hield Real de 0, goed voor de 18e clean sheet van Thibaut Courtois dit seizoen in La Liga.

"Courtois heeft een heel grote invloed. Natuurlijk doen de verdedigers ook hun werk. Maar Courtois had weer enkele goede reddingen in huis", zegt Real-coach Zinedine Zidane aan Marca.



"Thibaut is in topvorm. Hij laat weinig goals binnen en dat komt ons in de titelstrijd heel goed uit."

Courtois zelf reageerde ook in een korte video: "We zijn tevreden met de 3 punten en de clean sheet. Onze focus ligt nu al op de match van maandag, tegen Granada."

3 speeldagen voor het einde telt Real Madrid een bonus van 4 punten op Barcelona, dat vanavond op bezoek gaat bij Real Valladolid (14e in de stand).