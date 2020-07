Wat denkt Nederland over JPL-chaos? "Typisch Belgisch, maar ook herkenbaar"

Minder dan een maand voor het voetbalseizoen in ons land moet starten, is er nog geen duidelijkheid over hoe 1A en 1B er precies zullen uitzien. Amper uit te leggen aan Belgische voetbalfans, dus hoe zit het dan in Nederland? AD-journalist Sjoerd Mossou: "Het past een beetje in het clichébeeld dat we al van België hadden hier."

"Welk beeld? Dat het er op bestuurlijk en politiek vlak wel eens onrustig wil zijn. Sorry. Maar daarnaast is het ook herkenbaar. Bij ons was er ook wel gedoe, maar de KNVB is er bij ons voor de rechter wel mee weggekomen. Ze hebben iets beter nagedacht over de gevolgen van hun beslissingen."

Zijn er in Nederland dan geen onduidelijkheden meer? "In ons reglement staat dat bij overmacht het bestuur betaald voetbal van de KNVB mag beslissen. Dus Cambuur en De Graafschap die vonden het een schande dat ze niet mochten promoveren en stapten naar de rechter. En eigenlijk heeft de rechter gezegd: "het is leuk en aardig wat jullie vinden, maar het is heel duidelijk. De KNVB mocht dit beslissen". Al had de KNVB beslist om Sittard de Champions League in te sturen, dan had dat ook gekund.”

Alleen AZ wil nu nog een plaats in de Champions League afdwingen en wil zelfs naar het TAS stappen. "Dat is een heel merkwaardige zaak. AZ was een van de clubs die de competitie zo vroeg wou stopzetten en sturen ze na weken een brief naar de UEFA. Dat wordt hier als een kansloze zaak gezien en het heeft AZ veel negatieve publiciteit bezorgd. Maar verder is alles hier rustig."