Ook al is het nog niet zeker hoe het voetbalseizoen 2019-2020 wordt neergelegd, ook al zijn er twijfels over wanneer 2020-2021 kan beginnen en ook al is er grote onzekerheid over de aanwezigheid van voetbalfans in een stadion: bij Antwerp staan ze te popelen om weer naar de Bosuil te komen. Bij een afhaalmoment liep de wachttijd op tot meer dan 2 uur.