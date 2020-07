Volleybalspeler legt Hanne Claes in de watten na operatie: "Een goede patiënt"

Hanne Claes: "Blessure zoals bij ballet en voetbal"

Normaal gezien zat Hanne Claes nu in de laatste rechte lijn voor de Olympische Spelen. Maar doordat die uitgesteld zijn, besliste de sprintster om haar pijnlijke enkel te laten opereren. "Ik had de typische blessure die je oploopt bij sporten (zoals ballet en voetbal) waarbij je veel op je voorvoet loopt. De blessure komt ook voor bij sprinters zoals ik", zegt Claes. "Ik heb nog maar 1 grote blessure gehad, dat was aan mijn achillespees. Daaraan heb ik toen 3,5 jaar pijn gehad. Dat was slopend en mentaal heel zwaar. Ik zat toen dicht bij een depressie." Maar nu zal het niet zo'n vaart lopen. “Ik was in het begin ook wel bang toen ik me moest laten opereren. “Zal ik wel klaar geraken voor de Spelen

van volgend jaar?”, vroeg ik me af." "Maar de dokter heeft gezegd dat ik maximum 3 maanden zal moeten revalideren. Over 2 weken zou ik opnieuw normaal moeten kunnen wandelen."

Claes behelpt zich momenteel met krukken. "Gelukkig is mijn vriend hier om me te verzorgen en in de watten te leggen", lacht Claes. "Hij is zelf een professionele volleybalspeler en vertoeft vaak op andere plekken in Europa, waardoor we elkaar gedurende langere periodes niet zien." "Maar door de coronacrisis zijn we nu toch herenigd. Hij heeft zelf ook al

operaties ondergaan aan zijn heupen en schouder. Hij weet dus heel goed doorheen wat ik nu ga." "In 2015 had ik ook een operatie aan mijn heupen en toen is Hanne mij komen ondersteunen in Melbourne", zegt de (Australische) vriend van Claes. "Hanne verzorgde me toen zoals ik haar nu verzorg." "Hanne kan mijn hulp goed gebruiken. Ze kan niks dragen als ze met haar krukken wandelt. Ik help Hanne bijvoorbeeld om haar spullen (laptop en gsm) van binnen naar buiten te verhuizen en omgekeerd. Ze is een goede patiënt."



"Graag individueel en met Cheetahs olympische finale lopen"