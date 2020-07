VIDEO: Anderlecht deelt beelden van dubbele oefenzege tegen STVV

Anderlecht speelde en won vandaag twee oefenmatchen tegen STVV. De eerste partij van de dag eindigde op 2-0 na een owngoal van Teixeira en een kopbalgoal van Vincent Kompany. Takidine was de matchwinnaar in de tweede partij. Opvallend: in tegenstelling tot vorig weekend kwam Anderlecht nu wel met updates en actiefoto's.