Teambaas Ferrari na 10e en 11e plaats: "De chronometer liegt niet"

Ferrari heeft dit seizoen nog niet kunnen overtuigen en ook de vernieuwingen aan de auto brengen niet de verhoopte vooruitgang. In de uitgeregende kwalificaties voor de GP van Steiermark speelden Vettel en Leclerc geen hoofdrol.

"We moeten aanvaarden dat de chronometer niet liegt", zegt teambaas Mattia Binotto. "We zijn nog niet competitief geweest in de 2 kwalificaties. We kunnen niet strijden met onze rivalen van de afgelopen jaren en worden ingehaald door anderen."

Ferrari zette alles op alles om voor de tweede GP onder meer een nieuwe voorvleugel te kunnen gebruiken. "We hebben daar hard voor gewerkt, maar onze upgrades hebben niet het gewenste resultaat gehad op het circuit. We moeten uitzoeken wat het probleem is, want dit is niet goed genoeg voor een team zoals Ferrari."