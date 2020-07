Ploegmaats van Lara van Ruijven namen afscheid: "Nog even haar hand vastgehouden"

Lara van Ruijven overleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Perpignan. Daar lag de Nederlandse shorttrackster sinds eind juni na complicaties door een auto-immuunreactie. Haar dood kwam hard aan bij haar ploegmaats.

"Langzaam sluipt het besef binnen en dan is het heel fijn dat je nog even haar hand kunt vasthouden. Dat je nog even kunt zeggen hoeveel je van haar houdt en dat je haar zal missen. Dan besef je wel dat je haar nooit meer terug gaat krijgen", zei olympisch kampioen Suzanne Schulting in tranen.

Samen met Yara van Kerkhof en Rianne de Vries mocht Schulting in het ziekenhuis afscheid nemen van Van Ruijven. "Het is heel moeilijk om woorden te vinden. We hebben veel herinneringen samen en die zullen we altijd blijven koesteren", zegt Van Kerkhof.

"Al onze prestaties zijn vanaf nu voor altijd dankzij Lara. Ze zal altijd bij ons blijven. Ik hoop dat ze niet bang is geweest en dat ze nu rust heeft", vertelde Van Kerkhof, die samen met Van Ruijven brons won op de Winterspelen 2018.