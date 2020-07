Meunier bevestigt aan Castagne: Duivels komen elkaar niet tegen in Champions League

In de kwartfinales van de Champions League kijkt Timothy Castagne met Atalanta de Franse kampioen PSG in de ogen. Onze landgenoot vroeg zich hardop af of hij Thomas Meunier dan ook zou zien, of niet? "Gaan we elkaar dan mislopen?", schreef hij op Twitter.

"Spijtig genoeg wel", antwoordde Meunier. De verdediger is immers al vertrokken naar Dortmund, maar zou van zijn nieuwe club wel nog mogen terugkeren naar PSG voor de CL-eindfase in Lissabon. Hij kon nog een contract voor twee maanden extra tekenen, maar doet dat blijkbaar niet.