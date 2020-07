Lewis Hamilton is Max Verstappen te snel af in natte kwalificaties

Lewis Hamilton heeft Max Verstappen afgetroefd in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Steiermark in Oostenrijk. Grote verliezer was Ferrari met Sebastian Vettel op de 10e plaats en Charles Leclerc op de 11e plaats.

Door de hevige regen werden de oefenritten geschrapt en de kwalificaties uitgesteld, maar met wat vertraging konden de rijders toch het natte circuit in Oostenrijk op. De regen zorgde voor slachtoffers bij de grote namen. Zo raakte Sergio Perez in zijn Racing Point niet voorbij Q1 en sneuvelde Charles Leclerc in Q2. Hij reed 8 honderdste seconde trager dan zijn ploegmaat bij Ferrari, Sebastian Vettel. In Q3 werd het een duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en de Britse wereldkampioen toonde zijn klasse op het gladde circuit. Hamilton was meer dan een seconde sneller dan Verstappen, die in zijn laatste snelle ronde van de baan ging toen hij misschien verrast werd door Sebastian Vettel.

Verstappen maakt een schuiver in zijn laatste snelle ronde

Lewis Hamilton was een klasse apart in de regen

Startorde GP van Oostenrijk (2) coureur team 1. Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 3. Carlos Sainz jr. (Spa) McLaren 4. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 5. Esteban Ocon (Fra) Renault 6. Lando Norris (GBr) McLaren 7. Alexander Albon (Tha) Red Bull 8. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri 9. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 10. Sebastian Vettel (Dui) Ferrari 11. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 12. George Russell (GBr) Williams 13. Lance Stroll (Can) Racing Point 14. Daniil Kvyat (Rus) AlphaTauri 15. Kevin Magnussen (Den) Haas 16. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo 17. Sergio Perez (Mex) Racing Point 18. Nicholas Latifi (Can) Willams 19. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo 20. Romain Grosjean (Fra) Haas

