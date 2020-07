Winnaars & verliezers van coronacrisis: Bayern en United top, Lazio en Sociedad flop

Niets kon Bayern afstoppen, ook corona niet

Laat ons beginnen met de Bundesliga. In Duitsland werd als eerste opnieuw gevoetbald en is de competitie ondertussen afgelopen. Bayern München begon als leider aan de laatste 9 matchen zonder publiek. Bayern had dus het meeste te verliezen, maar het omgekeerde gebeurde.

United de coronakampioen van Premier League

In de Premier League wordt sinds juni opnieuw gevoetbald. Voorlopig is Manchester United de "coronakampioen" na 5 matchen. United haalde 13 op 15 of gemiddeld 2,6 punten per match. Voor corona was dat 1,55 punten. Een positief verschil van 1,05 punten per match, waardoor het bijzonder dicht bij plaats 3 van Chelsea komt in de stand.

Kampioen Liverpool is het meest gehavend uit de onderbreking gekomen. Liverpool ziet zijn gemiddeld aantal punten per match zakken van 2,83 naar 2,0. Niemand verliest gemiddeld meer punten in Engeland.

De slechtste ploeg in Engeland blijft wel Norwich. Norwich was al laatste voor de crisis met gemiddeld 0,72 punten/match. Na de crisis is dat gezakt naar 0 punten/match. Brighton, de ploeg van Leandro Trossard, is na de onderbreking zijn plaats in de Premier League aan het verzekeren dankzij een stijging van het gemiddeld aantal punten van 1 naar 1,40 per match.