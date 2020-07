Vettel solliciteert naar zitje bij Red Bull: "Ik zou geen neen zeggen"

Volgend seizoen scheiden de wegen van Ferrari en Vettel (33). De Italiaanse renstal koos voor de jeugd met Charles Leclerc en Carlos Sainz, die overkomt van McLaren. Vettels toekomst is onduidelijk en er was zelfs sprake van dat hij op pensioen zou gaan.

Toch houdt Vettel alle opties open en zou hij het zien zitten om nog eens in een bolide van Red Bull te stappen. "Het is een winnende wagen. Ik ben competitief en ik race om te winnen, dus ik zou geen neen zeggen", antwoordde Vettel gisteren op de vraag hoe hij zou reageren op een aanbod van Red Bull.

"Red Bull is nog steeds een sterk team, dus het zou zeker interessant zijn." Vettel had in het verleden al een succesvolle periode bij Red Bull. Hij won met de Oostenrijkse renstal met vestiging in Groot-Brittannië tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op een rij.

Voorlopig is het tweede zitje van Red Bull nog open. Het team van Max Verstappen moet het verblijf van tweede rijder Alex Albon na 2020 nog bevestigen.

Max Verstappen zelf ziet een terugkeer van Vettel niet meteen gebeuren. "Ik denk dat het team op dit moment tevreden is met ons tweeën. Ik ben ook blij met Alex als teammaat. Hij is een leuke en snelle kerel, dus ik zie geen reden voor verandering", gaf de Nederlander toe.