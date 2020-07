Union Berlijn wil weer vol stadion en betaalt 22.000 coronatests voor fans

De Bundesliga was de eerste competitie die weer kon starten na de coronacrisis. Er werd gevoetbald in lege stadions, maar die ervaring is wat Union Berlijn betreft niet voor herhaling vatbaar. Tegen de start van volgend seizoen in september wil de club een systeem op poten hebben dat voetballen in een uitverkocht stadion weer mogelijk maakt.

Concreet zouden fans die minder dan 24 uur voor een wedstrijd een negatieve coronatest hebben afgelegd, welkom zijn. De club is zelfs bereid om de kosten voor al die tests te dragen. In het stadion van Union Berlijn kunnen iets meer dan 22.000 mensen binnen.

"Zonder schreeuwende en zingende supporters is dit niet Union Berlijn", zegt voorzitter Dirk Zingler. "Bovendien zorgen de wedstrijden voor heel veel werkgelegenheid in en rond ons stadion. We willen mensen het voetbal teruggeven."

"Dit wordt een enorme organisatorische en economische uitdaging, maar we willen die aangaan. We bekijken nu hoe we praktisch al de fans kunnen testen voor de wedstrijd. Zodra het plan op punt staat, leggen we het voor aan de bevoegde instanties en de lokale overheid."