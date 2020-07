Straffe geste: Wimbledon gaat niet door, maar keert wel prijzengeld uit

Normaal gezien zou Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, op dit moment aan de gang zijn. Door de coronapandemie werd het toernooi dit jaar afgelast en dat is voor velen financieel een zware dobber.

De Wimbledon-organisatie komt nu met een opvallend en mooi gebaar. "We zijn in de positie dat we prijzengeld kunnen geven aan alle 620 tennissers die op basis van hun ranking rechtstreeks op de hoofdtabel of kwalificatietabel zouden staan", klinkt het in een statement.

"We zijn blij dat onze verzekeringspolis ons toestaat de impact van de annulatie van ons toernooi voor de spelers te erkennen. We kunnen ze nu dus het geld overmaken als beloning voor het harde werk dat ze geleverd hebben."

Een sterk signaal. De 224 enkelspelers die zouden aantreden in de kwalificates krijgen elk zo'n 14.000 euro, de 256 van de hoofdtabel krijgen 28.000 euro per persoon. De dubbelspelers stellen het met 7.000 euro per speler/speelster. En ook de rolstoeltennissers worden niet over het hoofd gezien met zo'n 6.000 euro.