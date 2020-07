Sep Vanmarcke en Oliver Naesen kleuren oefenkoers in Vlierzele

Ook dit weekend staan er een reeks oefenwedstrijden op het programma in Vlaanderen. In Vlierzele in de Denderstreek kwamen Oliver Naesen en Sep Vanmarcke zich opwarmen voor de nieuwe start van het profseizoen over enkele weken.

Het duo liet zich zien en maakte mee de koers. Op 3 rondes van het einde reed Vanmarcke voorop in een kopgroep, maar de vlucht hield het niet vol.

Joeri Stallaert (ex-Corendon) won voor Michael Van Staeyen (Tarteletto - Isorex). Naesen en Vanmarcke finishten in de buik van het peloton.

Voor de start hielden de deelnemers een minuut stilte voor de onfortuinlijke renner Niels De Vriendt. Hij kwam zaterdag om het leven in Wortegem-Petegem. Zijn ploegmaats stonden op de eerste rij.