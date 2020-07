Red Bull en Racing Point zeggen allebei "nein" tegen Sebastian Vettel

Red Bull: "Vrees dat het definitief neen wordt"

In de Formule 1 is momenteel een stoelendans aan de gang. Eerder deze week raakte bekend dat Fernando Alonso bij Renault Daniel Ricciardo opvolgt. De Australiër neemt op zijn beurt de plaats in van Carlos Sainz jr. bij McLaren, de Spanjaard gaat volgend seizoen in de Ferrari van Sebastian Vettel zitten.

Waar gaat de Duitser heen? Niet naar Red Bull waar hij zijn 4 wereldtitels pakte. "We hebben het erover gehad", geeft teamchef Christian Horner toe aan Sky Sports, "maar we blijven achter onze rijders staan."

"Max (Verstappen, red) en Alex (Albon, red) zijn onze toekomst. Jammer genoeg is er voorts geen plaats. Ik vrees dat het definitief neen wordt."

"Sebastian weet dat", zegt Horner, die wel verbaasd is. "Het is erg ongewoon dat een 4-voudige wereldkampioen zonder zitje zit."

Lees ook: Vettel solliciteert naar zitje bij Red Bull: "Zou geen neen zeggen"