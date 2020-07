Primeur: Ferrari viert op 13 september 1.000e GP F1 op eigen Mugello-circuit

De F1 brengt dus zijn voorlopige coronakalender voor 2020 van 8 naar 10 Europese wedstrijden. De naam van Mugello is opvallend: het circuit is een WK-debutant en zal voor het eerst de Grote Prijs van Toscane organiseren.

Het racecircuit in Scarperia e San Piero ligt vlakbij Firenze. Het circuit is 5,245 kilometer lang, heeft 14 bochten en een lang recht stuk. Het is het traditionele testcircuit van Ferrari. De MotoGP heeft er jaarlijks en Grote Prijs.

De GP van Rusland was op 27 september voorzien en werd bevestigd. De F1 hoopt de komende weken nog extra races aan het door corona verstoorde seizoen toe te voegen om tot 15 à 18 wedstrijden te komen.

Afgelopen weekend ging het F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Oostenrijk. Dit weekend wordt er opnieuw geracet op de Red Bull Ring in Spielberg. Na Spielberg volgen wedstrijden in het Hongaarse Boedapest (19 juli), het Britse Silverstone (2 en 9 augustus) en het Spaanse Montmelo nabij Barcelona (16 augustus). Vervolgens komt de F1-karavaan naar België voor de GP op het circuit van Spa-Francorchamps (30 augustus). Op 6 september staat de GP van Italië in Monza op het programma. Mugello volgt een week later. Door de coronacrisis werden de eerste tien Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had in principe op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen.