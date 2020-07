Sammy Neyrinck draaide voor Vive la Vie gisteren een dagje mee in de boerderij van de familie Broeckx. "De rust die je hier krijgt, vind je nergens anders", zegt vader Broeckx. Ook Stig was van de partij. "Ik ben heel tevreden over mijn niveau momenteel. Ik kan goed praten, stappen en al veel huishoudelijke taken. Ik ben heel gelukkig."