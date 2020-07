Lommel is epicentrum van motorcross: "Wie hier zijn plan kan trekken, kan dat overal ter wereld"

Een week geleden kreeg Lommel te horen dat het niet één, maar drie Grote Prijzen motorcross mag organiseren. Sindsdien staat de telefoon op het circuit roodgloeiend. Rijders van over de hele wereld willen in Lommel komen trainen. Op de parking staan campers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Engeland, Ierland, Rusland en Australië. Zij hebben allemaal een trainingsslot gereserveerd. Door corona worden er immers maar 50 rijders per sessie toegelaten.

Voor het Belgische motorcross is dit een zegen na enkele jaren van laagconjunctuur, zegt Joël Smets, teammanager van het KTM-team van onder

anderen Jeffrey Herlings en Antonio Cairoli. "In het verleden was België het

epicentrum van de cross, omdat we ook heel veel wereldkampioenen hadden. Dat is helaas een beetje minder. Misschien zal dat nu met Jago Geerts wel veranderen. Maar voorlopig moeten we ons optrekken aan een toporganisatie in eigen land: 3 op een rij zelfs."

Meervoudig vice-wereldkampioen Marnicq Bervoets treedt Smets bij. "Nu de rijders weten dat er hier drie Grote Prijzen verreden worden, op het zwaarste circuit van de hele wereld, wil iedereen hier zijn. Zeker voor de Fransen en de Italianen, die vaak op harde omlopen rijden, is het belangrijk om hiervan toch al eens te proeven. Voor ons land is het belangrijk dat we als motorcrossland weer even op de kaart gezet worden. Het is een beetje stil geweest rond onze sport. Nu zijn er weer positieve signalen met de drie GP’s maar ook met aandacht voor motorcross voor kinderen bijvoorbeeld."