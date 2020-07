Jonge Engelsman Liam Manning (34) is de opvolger van Peter Maes bij Lommel

Lommel SK werd een paar maanden geleden overgenomen door de City Football Group, de holding achter Manchester City. Niet veel later werd het aflopende contract van coach Peter Maes niet verlengd en moest de club op zoek naar een nieuwe coach.



Dat is een Engelsman geworden, Liam Manning (34). Manning was hiervoor onder andere directeur coaching van de New York City Acadamy, een zusterclub van de City Football Group. De hand van de nieuwe eigenaar is dus dus meteen voelbaar.

"Ik ben City Football Group zeer dankbaar voor deze kans", zegt Manning. "Lommel SK is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en enorm groeipotentieel. Ik wil mijn best doen om de traditie van de club, om jong talent te helpen ontwikkelen, voort te zetten."