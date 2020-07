Indrukwekkend statement: Thierry Henry knielt 8 minuten en 46 seconden

8 minuten en 46 seconden. Zo lang drukte politieman Derek Chauvin met zijn knie op de nek van George Floyd. De Afro-Amerikaanse Floyd overleefde het niet, wat een wereldwijde storm van protest tegen racisme ontketende.

De Black Lives Matter-beweging kreeg donderdagavond steun van Thierry Henry. De voormalige spits is nu aan de slag als coach van Montréal Impact in de Major League Soccer. Tijdens het duel met New England Revolution knielde de Fransman precies even lang als de doodsstrijd van Floyd duurde. "Veel meer uitleg is er niet nodig, denk ik", sprak Henry na afloop over zijn signaal.