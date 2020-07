Coronakilo's bij Balotelli: Brescia past gewicht van spits aan naar 99,8kg

De vechtscheiding tussen Mario Balotelli en zijn club Brescia heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De Italiaanse ploeg zet de spits op de clubwebsite in zijn hemd. Brescia paste de informatie over Balotelli aan naar de actuele situatie en schrijft dat hij nu bijna 100 kilogram weegt. Een poging om zijn professionele houding in vraag te stellen.