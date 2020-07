Cools, Priske en Scholz geven titel van Midtjylland blauw-zwart tintje

Door een uitgekiend transfermodel, gestoeld op data-analyses, is Midtjylland de jongste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde aan de top in Denemarken. Tegen de enige overgebleven concurrent FC Kopenhagen pakte het donderdagavond in stijl zijn 3e titel sinds 2015.

Het aandeel van Dion Cools was miniem: hij bleef donderdag 90 minuten op de bank. Alexander Scholz, ex-Lokeren, Standard en Club Brugge, speelde wel de hele wedstrijd voor het team van coach Brian Priske (ex-Club en ex-Genk), dat in het laatste halfuur een 0-1-achterstand omboog in een 3-1-overwinning.

Zo heeft Midtjylland met nog 5 wedstrijden te gaan een onoverbrugbare voorsprong van 17 punten op Kopenhagen, de uittredende kampioen.