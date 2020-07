Bundesliga-seizoen met verkorte winterstop start op 18 september

De start van het nieuwe seizoen is ongeveer met een maand uitgesteld nadat het coronavirus het seizoen 2019-20 grondig verstoorde. Pas eind juni werd de slotspeeldag afgewerkt, toen Bayern al enkele weken kampioen was.

Het nieuwe seizoen vindt plaats van 18 september tot 22 mei, net voordat het EK voetbal begint op 11 juni. Om alle wedstrijden in die kortere periode te passen, staan er enkele midweekspeeldagen op de planning en wordt de winterstop ingekort.

De eerste ronde van de Duitse beker zal van 11 tot en met 14 september plaatsvinden, de finale in het Olympisch Stadion in Berlijn staat op 13 mei op het programma.

Het is nog niet duidelijk of fans de wedstrijden zullen kunnen bijwonen. Tot 31 oktober geldt in Duitsland nog een verbod op massa-evenementen, tenzij de organisatoren een sluitend gezondheidsplan kunnen voorleggen en beschikken over de gegevens van de bezoekers.

De Duitse Voetballiga (DFL) verwijst naar de plaatselijke gezondheidsinstanties om per stadion een beslissing te nemen over het al dan niet toelaten van een aantal supporters.

"Uit gesprekken met het Duits ministerie voor Volksgezondheid blijkt dat de hoogste beschermingsstandaarden in acht moeten worden genomen om voetbalwedstrijden met publiek opnieuw mogelijk te maken", zo klinkt het bij de DFL.