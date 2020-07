Bokskenner Alain Van Driessche: "Enige zekerheid voor Persoon is Taylor KO slaan"

"De omstandigheden zijn heel speciaal"

"Ik kijk al sinds vorig jaar uit naar die rematch ", opent Van Driessche. "Het was toen heel close en veel waarnemers vonden dat Delfine had moeten winnen."

Na het vorige duel tussen Persoon en Taylor stond de bokswereld in rep en roer. 15 maanden later krijgt onze langenote een herkansing in Brentwood in Engeland. Maar... dat is de achtertuin van Taylors promotor Eddie Hearn.



"Je kan je afvragen hoe neutraal dat terrein is. Hij is trouwens niet de manager van Taylor, wel de promotor. Hearn is een heel machtig man in het boksen. Voor hem maakt het denk ik niet zo heel veel uit wie wint, want hij zal ongetwijfeld iets in het contract gezet hebben dat hij een soort deal met Persoon krijgt als zij wint."



"Er zal op 22 augustus ook gebokst worden zonder publiek en in het boksen beïnvloedt het publiek de jury altijd. Dat er nu geen supporters zijn, maakt de omgeving wel neutraler."