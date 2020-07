Belgische toppers tennissen in eigen land: "Belangrijk voor start internationaal circuit"

Eerste place to be is tennisclub Den Brandt in Wilrijk, de club van Daviscup- en Fed Cup-coach Johan Van Herck. Daar speelden Bemelmans en Coppejans hun 1e toernooi in 4 maanden.

“Dat die mannen hier spelen is goed voor het Belgische tennis en de Belgische toernooien”, zegt Van Herck. “Het is leuk dat de clubs die al jaren toernooien van dit niveau organiseren, nu iets terugkrijgen. Het is een win-winsituatie, want ook voor de spelers is het fijn om een officiële wedstrijd te spelen mét publiek en tegen spelers die ze niet kennen. Matchritme is ongelofelijk belangrijk.”



Kun je dit vergelijken met een topploeg in het voetbal die tegen een amateurclub speelt? “Nee, dat is overdreven. Ze gaan hier interessante wedstrijden hebben waarin ze tot het uiterste moeten gaan om te winnen.”



“Het is geleden van maart dat ze nog eens een match speelden. We weten ook niet of het internationale circuit effectief kan hervatten in augustus door de situatie in de VS. Het is voor hen dus een mooie afwisseling voor de trainingen. Hoe meer matchen ze kunnen spelen, hoe beter. Ze zullen klaar zijn als de toernooien weer beginnen.” (lees voort onder video)