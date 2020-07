Atalanta-PSG en Leipzig-Atletico zijn affiches die al bekend zijn in CL

De Champions Legue werd enkele maanden geleden gestaakt door het coronavirus tijdens de 1/8e finales van de Champions League. Daardoor was het peloton kwartfinalisten nog niet volledig bekend bij de loting voor de eindfase van het toernooi.

Twee kwartfinales zijn na de loting wel al volledig bekend: RB Leipzig neemt het op tegen Atletico Madrid, de Italiaanse revelatie Atalanta treft de Franse kampioen PSG.

De winnaar van het duel tussen Real Madrid en Manchester City neemt het op tegen de winnaar van Lyon en Juventus. City en Lyon hebben daar de beste papieren. City won de heenmatch in Madrid met 1-2. Lyon legde thuis Juventus over de knie met 1-0.

De laatste kwartfinales gaan tussen de winnaars van Napoli-Barcelona en Chelsea-Bayern München. Bayern lijkt al een certitude voor de kwartfinales, na de 0-3 in Londen. De heenmatch tussen Napoli en Barcelona eindigde op 1-1.

De resterende 1/8e finales worden op 7 en 8 augustus afgewerkt zonder publiek, hetzij op neutraal terrein, hetzij in het stadion van de thuisploeg. Vanaf de kwartfinales verhuist het Champions League-circus naar Lissabon voor het eindtoernooi. Er zijn geen heen- en terugmatchen meer, elke wedstrijd is vanaf dan beslissend. De finale is op 23 augustus in het Estádio da Luz.