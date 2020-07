Antwerp Giants debuteren in EuroCup tegen topteams en oude bekende

De Giants zullen zich komend seizoen flink moeten inspannen in Europa, want hun tegenstanders kunnen mooie adelbrieven voorleggen. Het Italiaanse team Virtus Bologna won vorig jaar de finale van de Champions League in het Sportpaleis van Antwerpen, Andorra speelde dan weer de halve finales in de EuroCup.

Ook Monaco en Koeban presteerden prima in het seizoen 2018-2019 van de EuroCup. Allebei wonnen ze hun groep, Koeban schopte het tot de kwartfinales.

Lietkabelis uit Litouwen is een oude bekende voor de Antwerp Giants. Twee jaar terug zagen ze mekaar in de groepsfase van de Champions League. De Giants wonnen zowel in Litouwen (87-91) als in eigen huis (70-64). Later zou het team uit de havenstad de 3e plaats veroveren in de Final 4 voor eigen publiek.