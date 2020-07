Alberto Contador breekt Everest-record: 8.848m klimmen in 7u27'20"

De opzet is simpel: eenzelfde klim naar boven rijden tot je de hoogte van de Mount Everest (8.848 meter) bereikt. "El Pistolero" klom op de Navapelegrin-klim in het Spaanse dorpje Segovia de 8.848 meter in 7u27'20". Voor zijn krachttoer moest Contador de helling in Segovia maar liefst 78 keer omhoog.

Lachlan Morton was de vorige recordhouder met 7u29'57". Contador deed 2 minuten en 37 seconden minder over de uitdaging en stelt het record dus een stuk scherper.

Contador postte een filmpje van zijn geslaagde recordpoging op Instagram. "Ik heb de "Everesting Challenge" helemaal afgewerkt. "Dankzij al jullie steun had ik de moed om het te doen. Meer dan zeven uur in het zadel en 8.848 hoogtemeters overwonnen. Een slopende uitdaging, maar een leuke ervaring. De volgende doen we samen."

De Spanjaard maakte ook van de kans gebruik om zijn fietsenmerk te promoten. "We wilden nog enkele materialen testen en kijken hoe ze zich zouden gedragen in bepaalde situaties", legde hij uit.

De Mount Everest Challenge lijkt een trend in coronatijden. Voor Morton deed de Duitser Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) ook een gooi naar de snelste tijd. Hij had het record aanvankelijk beet, maar zijn poging werd afgekeurd.