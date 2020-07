"Gilet jaune" Steegmans over zege in Parijs: "Krijg er nog kippenvel van"

Gert Steegmans was met zijn snelle benen een belangrijke pion in de sprinttrein van Quick-Step. Vaak was hij de man die Tom Boonen naar de zege moest loodsen, maar in de Tour mocht hij ook twee keer zelf juichen: in 2007 in Gent en een jaar later in de prestigesprint op de Champs-Elysées in Parijs.

"In Gent was het eigenlijk niet de bedoeling dat ik won", blikt Steegmans terug. "Het was heel vreemd. Ik trok de sprint aan voor Tom Boonen, maar hij werd tweede en ik won. Ik denk niet dat hij me dat kwalijk genomen heeft. En ook de ploeg klaagde niet dat wij 1 en 2 waren."

In 2008 triomfeerde Steegmans ook op de Champs-Elysées. "Ik heb nooit meer druk gehad dan toen", herinnert hij zich. "Ik stond op met maar één gedachte: ik zal vandaag winnen. De hele Tour was mislukt, maar daar gebeurde het dan toch. Dat zorgde voor een extreme ontlading. Ik krijg er nog een beetje kippenvel van."

In 2015 nam Steegmans afscheid van de fiets. Hij woont en werkt nu in Frans-Vlaanderen. "Ik woonde in Zuid-Frankrijk, maar daar vond ik mijn draai niet. Toen ik mijn vrouw vroeg om terug te keren naar België stelde ze Noord-Frankrijk voor als compromis. En het is hier heel leuk."

"Ik ben nu een "gilet jaune", grapt Steegmans over zijn outfit. "Neen, ik verkoop veiligheidsbarrières, voornamelijk voor industrieomgevingen. We hebben iets wat redelijk gepatenteerd is. De klanten zijn positief en komen steeds terug. Ik doe het graag."