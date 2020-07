WTA volgt ATP: resultaten sinds maart 2019 blijven meetellen voor ranking 2020

Rankings in het tennis worden traditioneel bepaald op basis van de resultaten van 52 weken.

Bij de vrouwen worden zo de beste 16 resultaten in het enkel en de 11 beste in het dubbel in rekening gebracht. Die periode van een jaar wordt nu verlengd naar 22 maanden om een eerlijker beeld te krijgen van de waardeverhoudingen na de coronacrisis.

Zo zal een speelster die in april 2019 een toernooi won maar haar titel dit jaar niet kan verdedigen, haar punten niet verliezen.

Als een speelster in de periode van 22 maanden 2 keer deelneemt aan hetzelfde toernooi, zal het beste resultaat meetellen.

De WTA Tour ligt stil sinds 8 maart. In principe wordt op 3 augustus hervat met het toernooi van Palermo.

De WTA voegde vandaag nog twee evenementen toe aan de kalender: een toernooi in Praag (10-16 augustus) en een in Kentucky (10-17 augustus). Dat laatste geldt als voorbereiding op de US Open, die op 31 augustus moet beginnen.