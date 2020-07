Wereldrecordhouder Kevin Young (53) studeert in Leuven en houdt van Stella

Op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 won Kevin Young de 400 meter horden in 46"78. 28 jaar later staat zijn wereldrecord nog altijd.

Master in sportethiek en -integriteit

Kevin Young woont een tijdje in ons land. Hij studeert aan de KU Leuven. "Ik volg een interdisciplinair programma: een master in sportethiek en -integriteit", legt de gewezen hordeloper uit.

"Ik kan er internationale en lokale besturen mee helpen om ethischer te denken of te handelen. Ik leer bij over sportweddenschappen, hoe we discriminatie tegen gaan en over veilig sporten. Het zijn allemaal categorieën die aan bod komen in de studies."

Young voelt zich goed in ons land en denkt er niet meteen aan terug naar de Verenigde Staten te trekken. Enerzijds vanwege de coronacrisis, anderzijds ook omdat hij onze bieren heeft leren kennen.

"Stella, Leffe en Duvel vind ik lekker, maar jullie hebben er zo veel", lacht hij. "Onlangs zag ik in Brugge een muur vol bier. Ik stond perplex."