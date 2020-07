WB-preses Dirk Huyck: "We zijn tevreden, 18 clubs is de enige mogelijke oplossing"

Chaos in het Belgisch voetbal:

"Uiteraard zijn we tevreden met de beslissing van het BAS"

"We moeten niet onder stoelen of banken steken dat we tevreden waren toen we de beslissing van het BAS vernamen", vertelt Dirk Huyck aan Sporza.

"Vooral omdat de redenering in lijn ligt met wat wij vinden: dat niet één ploeg de dupe mag zijn van de stopzetting van de competitie door overmacht."



"Feeststemming is er niet, dat is te vroeg. Ik hoop nog altijd dat er een oplossing kan gevonden worden waarbij geen enkele ploeg de pineut is. En voor mij is het heel duidelijk dat een competitie met 18 ploegen de enige juiste oplossing is."

"Er lag op een bepaald moment ook echt een scenario op tafel om alle clubs te beschermen. Ik hoop dat de Pro League nu de goeie keuze maakt en dat we dit zo snel mogelijk achter ons kunnen laten."

"Het is jammer dat er binnen het voetbal niet meer solidariteit is. Dat heeft natuurlijk te maken met geld en macht. Toch hoop ik dat de uitspraak van het BAS de koppen weer bij elkaar brengt."