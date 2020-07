Waar liep het dit seizoen fout bij City? "Foute keuze om geen vervanger te halen voor Kompany"

Manchester City toonde gisteren tegen Newcastle hoe goed de ploeg kan voetballen, maar het presteerde dit seizoen te wisselvallig. Waar is het dit seizoen fout gelopen? "De verdediging is het grootste zorgenkind."

Na 2 titels op rij moest Manchester City dit seizoen in de Premier League zijn meerdere erkennen in Liverpool. De ploeg van Pep Guardiola telt nu al 9 nederlagen, dat zijn er 3 meer dan in de voorbije 2 seizoenen samen. De Spanjaard tast in het duister over de reden. "We hebben de meeste goals gemaakt, we creëren heel veel kansen. En geen team gaf zo weinig kansen weg als wij, maar toch gingen we zo veel matchen onderuit." Die beweringen kloppen gedeeltelijk. City gaf niet veel meer kansen weg dan Liverpool, Chelsea en Manchester United, maar als er door de tegenstander op het doel van City wordt geschoten, dan was het veelal een grote kans.

schoten schoten op doel expected goals goals schoten tegen schoten op doel tegen expected goals tegen goals tegen Man.City 631 225 79.4 81 249 107 34.4 34 Chelsea 553 199 61.6 60 283 102 33.1 44 Liverpool 500 194 61 72 308 96 32.1 25 Man.United 487 194 54.7 56 332 114 33 33 Leicester 461 165 55.3 63 339 118 39.6 31

Wie goed naar de statistieken hierboven heeft gekeken ziet dat Liverpool dit seizoen meer goals maakt dan we zouden mogen verwachten en dat de ploeg van Klopp ook minder goals slikt dan we zouden mogen verwachten. En op dat vlak is Guardiola misschien de laatste seizoen te veel verwend geweest. In de afgelopen titeljaren heeft Manchester City overgepresteerd op het vlak van doelpunten. En dit jaar is dat niet meer het geval.

Seizoen Expected Goals Goals Expected Goals Tegen Tegengoals 2019/2020 79.4 81 34.4 34 2018/2019 85.2 95 25.2 23 2017/2018 80.2 106 23.9 27

"Vertrek Kompany is qua leiderschap groot verlies"

Maar statistieken zijn maar statistieken natuurlijk. En dus zochten we bij Jonathan Smith, de City-watcher van Goal, naar een verklaring. "De statistieken tonen aan dat City heel goed speelt, maar de intensiteit ontbreekt een beetje. En die laatste procentjes heb je nodig om kampioen te worden." Na de herstart won City telkens met ruim verschil zijn thuismatchen, maar op verplaatsing liep het telkens fout. En dat is geen toeval. "Soms spelen ze fantastisch zoals de 4-0 tegen Liverpool, maar ze verliezen ook bij Southampton. Dat gebrek aan regelmaat over het hele seizoen heeft City te veel punten gekost", denkt Smith. "Het beste voorbeeld is misschien de uitmatch bij Newcastle in november. In een moeilijke westrijd maakt Kevin De Bruyne met een geweldige goal de 1-2 in minuut 82, maar toch maakt Newcastle nog gelijk. Dat is het verhaal van het seizoen." Is dat een gebrek aan leiderschap? "Het vertrek van Vincent Kompany was op dat vlak een groot verlies. David Silva (de nieuwe aanvoerder) is misschien verbaal niet zo aanwezig, maar is wel een van de leiders in de kleedkamer." "Het klopt dat City nu geen iconische kapitein meer heeft zoals je vroeger Terry had bij Chelsea of Gerrard bij Liverpool. Het leiderschap is nu een beetje verdeeld over Silva, De Bruyne - die daarin gegroeid is - en Fernandinho."

"Een nieuwe topper centraal achterin is de topprioriteit"

Kan Smith dan wel de vinger op de wonde leggen bij Manchester City? "De verdediging is het grootste zorgenkind geweest, die presteert al het hele seizoen wisselvallig en onrustig." "Afgelopen zomer verliet Kompany de club. City keek wel rond voor een vervanger, maar Maguire koos voor Manchester United. Uiteindelijk hebben ze geen nieuwe centrale verdediger aangetrokken en dat is een grote fout gebleken." "Want Kompany is zo invloedrijk geweest over een heel lange periode en daarbovenop kwam de knieblessure voor Laporte. Hij was 5 maanden out en zo waren de 2 beste centrale verdedigers van vorig seizoen er niet. Hun vervangers Otamendi en Stones zijn niet van hetzelfde niveau." "Een nieuwe topper centraal achterin wordt de topprioriteit in de komende transferperiode. Koulibaly van Napoli wordt genoemd, ook al is er nog niets concreet. Maar wellicht komen er 2 nieuwe centrale verdedigers. Dat hangt een beetje af van de toekomst van Stones en Otamendi." Of heeft City die topper al in zijn kern met de jonge Spanjaard Eric Garcia? "Hij is op de deur aan het kloppen. Hij heeft heel veel potentieel. Hij is niet de grootste, de sterkste, maar hij ziet het sneller dan iedereen en kan zo anticiperen. Voor zijn leeftijd speelt hij heel intelligent. Maar City moet snel zijn contract verlengen."

