UEFA loot morgen voor Final 8 in Champions League en Europa League

Champions League in Lissabon, Europa League in Duitsland

De Champions en Europa League werden worden volgende maand in een onuitgegeven eindronde, de "Final 8", afgewerkt.

De Champions League wordt gespeeld in Lissabon, 4 Duitse steden (Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen) ontvangen de Europa League. Alle confrontaties zullen vanaf de kwartfinales in 1 duel worden afgewerkt.

Maar belangrijk: in de Champions League moeten voor die kwartfinales nog 4 terugwedstrijden van de 1/8e finales worden gespeeld. In de Europa League zijn zelfs nog maar 6 van de 8 heenduels in de 1/8e finales afgewerkt.

De 1/8e finales die nog niet werden afgetrapt - AS Roma-Sevilla en Getafe-Inter - zullen ook in Duitsland in 1 duel worden gespeeld.

Voor de overige terugwedstrijden in beide Europese bekers kunnen de clubs voorlopig nog vrij bepalen waar ze hun matchen spelen. Dat kan in Lissabon of in de Duitse steden, maar ook de mogelijkheid om ze in eigen stadion te laten plaatsvinden, wordt nog opengelaten door de UEFA.

Er komt echter wel steeds meer kritiek op die vorm van vrijheid. Bij meer vliegverkeer vergroot immers ook de kans op besmetting, terwijl de teams in Lissabon of de vier Duitse steden in hun bubbel kunnen blijven.