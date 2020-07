Twee Genkse oefenmatchen afgelast na positieve coronatest Onuachu

Alle spelers in de Jupiler Pro League worden wekelijks gecontroleerd op het coronavirus. Daaruit is deze week gebleken dat Paul Onuachu besmet is met het coronavirus. Alle andere spelers en stafleden van Genk testten negatief.

"Onuachu werd eerder twee keer getest: voor zijn terugvlucht vanuit Nigeria en meteen bij zijn terugkeer naar België. Beide tests waren negatief", laat Genk weten.

"We volgen nauwgezet de richtlijnen die de Pro League voorschrijft. De Nigeriaanse aanvaller is meteen in quarantaine geplaatst en zal een nieuwe test ondergaan."

AA Gent, zaterdag de tegenstander van RC Genk in een vriendschappelijke wedstrijd, nam het zekere voor het onzekere en liet Genk weten geen zin meer te hebben in de partij. Ook de oefenmatch van donderdagavond tegen Termien werd afgelast.

En de Limburgers hebben trouwens nog kopzorgen, want middenvelder Eboue Kouassi heeft tijdens zijn verblijf in Ivoorkust malaria opgelopen. "Kouassi voelde zich eind vorige week wat ziek en is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis. De Ivoriaan herstelt goed en mag het ziekenhuis spoedig verlaten", klinkt het.