Real Betis verwelkomt ex-City-coach Pellegrini

Betis zette trainer Joan "Rubi" Ferrer vorige maand op straat na een wisselvallig seizoen. De laatste matchen werden gespeeld met interim-coach Alexis Trujillo aan het roer. Betis staat 13e in La Liga.

Betis toonde in het verleden al interesse in Pellegrini en nu hebben ze dus eindelijk prijs. Pellegrini zat sinds eind 2019 zonder werk, nadat hij werd ontslagen bij West Ham United.

De Chileense oud-international heeft al een lijvig cv als voetbaltrainer. Na enkele jaren in Zuid-Amerika, kwam hij in Europa terecht en was hij onder meer coach van Villareal, Real Madrid en Malaga. Daarna volgde nog een avontuurtje in China bij Hebei China Fortune.

Bij Manchester City boekte Pellegrini zijn grootste successen met een Premier League-titel in 2014 en twee League Cups (2014 en 2016).