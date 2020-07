Raad van Bestuur Pro League beslist nog niets, zelfde verdict is piste

De Raad van Bestuur van de Pro League is vandaag in spoedzitting bij elkaar gekomen, nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) gisteren de beslissing over de degradatie van Waasland-Beveren nietig verklaard had. De beheerraad besliste vandaag niets, maandag is er een nieuwe beheerraad op basis van een gedetailleerde nota.